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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Hindistan Venüs keşif uydusunu 2024'te uzaya yollayacak

Hindistan'ın, Venüs keşif uydusu Shukrayaan-1'i 2024'te uzaya yollamayı planladığı bildirildi. 

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"Spacenews.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) yetkilisi T. Maria Antonita, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gelecek on yılın gezegen bilimi projeleri hakkında düzenlediği toplantıda keşif görevinin detaylarını açıkladı.

Antonita, ilkin 2023 ortasında yapılması planlanan fırlatışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı sorunlar nedeniyle Aralık 2024'e ertelendiğini belirtti.

Adı Hint dilinde "Venüs aracı" anlamına gelen uydunun, yerli üretim GSLV Mk 2 veya 3 roketiyle fırlatılacağını ifade eden Antonita, keşif görevinin 4 yıl sürmesinin planlandığını kaydetti.

Antonita, yeni bir erteleme gereğinin ortaya çıkması halinde, Venüs'e harekete en uygun yörünge konumları 19 aylık aralıklarla ortaya çıktığından, fırlatışın 2026 ortasında yapılamasının öngörüldüğünü aktardı.

"Chandrayaan" (Ay aracı) programı kapsamında Ay'a daha önce iki keşif uydusu gönderen Hindistan, ayrıca "Mangalyaan" (Mars aracı) adını verdiği bir Mars keşif görevi planlıyor.

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