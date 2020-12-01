Maradona'nın ölümü sonrası hemşiresi korkunç gerçeği itiraf etti!

Diego Armando Maradona'nın hemşiresi Gisela Madrid, avukatı aracılığıyla, efsane ismin hayatını kaybettiği 25 Kasım Çarşamba gününden birkaç gün önce düştüğünü ve kafasından yaralandığını açıkladı.

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Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Giderek büyüyen sır perdesinin odağındaki hemşire Gisela Madrid, avukatı aracılığıyla konuştu.

Arjantin polisi, Pazar günü sabah erken saatlerde, hakkında "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.

''Yatağında normal bir şekilde uyuyordu''

Polisin harekete geçmesinin bir diğer sebebi olarak Maradona'nın avukatı Matias Morla'nın, müvekkilinin ölümüne acil müdahale konusunda olası bir ihmal ihtimali sebebiyle üst düzey bir soruşturma talep etmesi gösterilmişti. Morla, efsane futbolcuya ölmeden önce 12 saat boyunca herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadığını öne sürmüştü. Maradona'nın evinde kalan hemşire Gisela Madrid de bunun üzerine ilk ifadesinde kullandığı "Sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuyordu." sözlerinin yalan olduğunu itiraf etmişti.

Düşüp kafasından yaralanmış

Yalan beyanın ortaya çıkmasının ardından gözlerin çevrildiği hemşire Gisela Madrid, vefat sonrası verdiği ifadesi haricinde ilk kez konuştu. Skandalların odağındaki hemşire, avukatı aracılığıyla, Maradona'nın hayatını kaybettiği 25 Kasım Çarşamba gününden birkaç gün önce düştüğünü ve kafasından yaralandığını açıkladı.

''Kimse onu hastaneye götürmedi''

Gisela Madrid, "Öldüğü Çarşamba gününün olduğu hafta başında yere düştü ve kafasını vurdu. Ancak MR için ya da başka bir tedavi için kimse onu hastaneye götürmedi." diyerek tarihi bir itirafta bulundu.

''Düştükten sonra 3 gün boyunca odasında yalnız bırakıldı''

Hemşire Gisela Madrid'in avukat Rodolfo Baquè ise Maradona'nın bahsi geçen kazadan sonra 3 gün boyunca yalnız bırakıldığını savundu. Baque, "Maradona o dönem karar verebilecek durumda değildi. Düştükten sonra 3 gün boyunca odasında yalnız bırakıldı. Kimseyi görmeden, kimseden yardım almadan..." şeklinde konuştu.

Odasında bayat sandviç bulunmuştu

Hemşire ve avukatının cephesinden gelen bu açıklamaların ardından akıllara Arjantin basının geçtiğimiz günlerde sızdırdığı bir haber geldi. Yerel basın, Maradona'nın baş ucunda yemesi için dilimlenmiş bayat sandviçler bulunduğunu yazmıştı. Odada ayrıca Reliveran ve Taural gibi birkaç mide ilacı da bulunduğu belirtilmişti.

Kalp kası zayıfladı

Arjantin basını ayrıca alkol sorunları bulunan ve iyileşmekte olan kokain bağımlısı efsane futbolcunun akciğer ödemine neden olan kalp yetmezliği yaşadığını gün yüzüne çıkarmıştı. Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı öne sürülmüştü.

Çalışanlara dava açıldı

Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili olarak evdeki çalışanlarına kişiyi terk etme ve görevi kötüye kullanma nedeniyle adam öldürme suçlarından dava açılmış bulunuyor.

Otopsinin ön raporu

Arjantinli efsaneye yapılan otopsinin ön raporunda eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği yer alıyordu.