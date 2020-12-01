Ahmed Musa, Galatasaray'a gelecek mi? Menajerinden açıklama var

Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'ı reddettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Abone ol

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Rusya'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın CSKA Moskova'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlarken Galatasaray'a açık kapı bıraktı.

''Galatasaray'ın başarısız olduğu doğru değil''

Harris açıklamasında, ''CSKA, Ahmed Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak Galatasaray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz.'' şeklinde konuştu.

87 kez milli formayı giydi

Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 87 kez milli formayı giydi ve ülkesi adına 15 gol kaydetti.