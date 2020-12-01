Türkiye'de bir ilk olacak! Ankara'da 23 yıl önce temeli atılmıştı Perşembe günü açılıyor

Dünyanın en büyük konser salonlarından birisi olacak yeni CSO binasında, toplam 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon, kültür ve sanat tutkunlarının yeni adresi olacak. 23 yıl önce temeli atılan ve senelerdir inşaatı tamamlanamayan CSO binasının yapımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çalışmalarıyla hız kazandı.