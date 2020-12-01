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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM grup toplantısındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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AK Partili Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ettiğini bildirdi.

Ünal, "Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye’nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz" dedi.

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