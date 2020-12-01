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Terör örgütü PKK Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

Irak’ın kuzeyinde yer alan ve son yıllarda terör örgütü PKK’nın yuvası haline gelen Sincar kentine Irak ordusunun konuşlanmaya başladığı bildirildi.

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Irak Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca Irak ordusu Sincar’a konuşlanmaya başladığı aktarıldı.

Ülkenin kuzeyinde Ninova vilayetine bağlı Ninova Batısı Operasyon Komutanlığının Sincar kent merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını belirten açıklama; tüm göçmenlerin evlerine dönmelerini sağlayan istikrarın sağlanması için Irak askerlerinin görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.

Sincar Komutanı Haydar Şeşo, önceki gün yaptığı açıklamada; terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerinin kentten çekilerek binalarını Irak ordusuna teslim ettiğini söylemişti.

Sincar kenti 2016’da IKBY peşmerge güçleri tarafından kurtarılmasının ardından 2017 yılında IKBY’nin gerçekleştirdiği tartışmalı referandumdan sonra Şii Haşdi Şabi güçlerinin kenti ele geçirmesinin ardından terör örgütü PKK kentte yerleşmeye başlamıştı.

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