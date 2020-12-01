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AK Partili Ömer Çelik'ten 'Erdoğan milli güvenlik sorunudur 'diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri tartışma konusu oldu. 

Kılıçdaroğlu'nun "Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, egemen güçler talebini karşılıyorsa o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur." sözlerine AK Parti'den yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu Türkiye karşıtlarıyla aynı dili kullanmakla eleştirdi.

"Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş"

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