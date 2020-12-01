Konya'da koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşından ibretlik sözler

KONYA'da pandemi hastanesinde görev yaparken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp yaşamını yitiren hemşire Selver Kuşçu Ünal (36), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın mesai arkadaşı İsmihan Uçar, koronavirüs nedeniyle sürekli tedirgin bir hayat sürdürdüklerini belirterek, ''Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olun" dedi.

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KONYA'daki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yapan 13 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Selver Kuşçu Ünal (36), 11 Kasım'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal, doktorların tüm müdahalesine karşın dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözyaşları içinde uğurlandı

Selver Kuşçu Ünal için görev yaptığı Beyhekim Devlet Hastanesinin bahçesinde tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen törende ayakta durmakta güçlük çeken polis memuru eşi Metin Ünal gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan Selver Kuşçu'nun mesai arkadaşları da gözyaşı döktü.

Törenin ardından Yazır Mezarlığı'na götürülen Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.