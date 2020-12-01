Konya'da koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşından ibretlik sözler
KONYA'da pandemi hastanesinde görev yaparken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp yaşamını yitiren hemşire Selver Kuşçu Ünal (36), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünal'ın mesai arkadaşı İsmihan Uçar, koronavirüs nedeniyle sürekli tedirgin bir hayat sürdürdüklerini belirterek, ''Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olun" dedi.Abone ol
KONYA'daki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yapan 13 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Selver Kuşçu Ünal (36), 11 Kasım'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal, doktorların tüm müdahalesine karşın dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Gözyaşları içinde uğurlandı
Selver Kuşçu Ünal için görev yaptığı Beyhekim Devlet Hastanesinin bahçesinde tören düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen törende ayakta durmakta güçlük çeken polis memuru eşi Metin Ünal gözyaşlarını tutamadı. Törene katılan Selver Kuşçu'nun mesai arkadaşları da gözyaşı döktü.
Törenin ardından Yazır Mezarlığı'na götürülen Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
"Sıra ne zaman bize gelecek bilmiyoruz"
Selver Kuşçu Ünal ile yıllarca birlikte çalışan hemşire İsmihan Uçar, Selver hemşirenin sevgi dolu bir kişi olduğunu belirtti. Herkesin koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uyması için çağrıda bulunan Uçar, şunları söyledi:
"Selver Hanım ile omuz omuza çalıştık. Çok iyi, sevgi dolu bir arkadaşımızdı. Çok merhametliydi. Hastalara elinden geldiğince yardımcı olan bir insandı. Acımız, kaybımız çok büyük. Lütfen... İnsanlara yalvarıyoruz artık. Bize destek olsunlar. Şu an yapabileceğimiz tek şey maske ve mesafe kurallarına uymak. Selver hemşirenin 2 çocuğu var. Biri 9, diğeri 2 buçuk yaşındaydı. 2 buçuk yaşındaki çocuğunun annesiyle anısı olmayacak, hatırlamayacak. Ne olur maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Yalvarıyoruz size, bize destek olun. Buraya servise gelen hastalara, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi davranıyoruz. Bizim gördüklerimizi onlar görse, eminim dışarıya çıkmazlar. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlarımız sırayla virüse yakalanıyor. Sıra bize ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu tedirginliği yaşıyoruz. Eve gittiğimde çocuğuma daha sıkı sarılıyorum."