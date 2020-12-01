Zonguldak'ta 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Abone ol
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda; akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Çiv ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112'yi aradı.
Eve gelen ekipler; Ergin Çiv (26), Canberk Çiv (13), Emine Çiv (56) ve Hasan Çiv’in (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı.
Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.