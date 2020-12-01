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Fuat Oktay vatandaşlardan sabır istedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan sokağa çıkma tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bugün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının  başladığını belirtti.

Oktay, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır. Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.

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