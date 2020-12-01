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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altun, CHP'li vekilin türk ordusuyla ilgili sözleri için hukuk ve millet önünde hesap soracaklarını söyledi.

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 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

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