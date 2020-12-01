BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,46
ALTIN 458,01
HABER /  SPOR

A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya 2-1 yenildi

Anadolu Ajansı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Abone ol

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı; Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Barış Yarkadaş'ın iddiaları olay oldu!
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a başarılı şekilde indi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına indi
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı
Fuat Oktay vatandaşlardan sabır istedi
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması!
Dünya genelinde 500'e yakın gazeteci koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var
Vatandaş durumdan memnun! AVM'lerde HES kodlu giriş başladı
Yorumlar