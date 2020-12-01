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Emniyet Genel Müdürlüğü, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan, terör örgütü DEAŞ tarafından Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması hakkında basında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

"Suikast girişimi veya suikastçının yakalanması söz konusu değildir"
Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadeleri kullanıldı.

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