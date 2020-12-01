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Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptal edildiğini duyurdu.

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Galatasaray'da 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

4 ADAY ÇIKMIŞTI
Sarı kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Kulüpte yöneticilik de yapan 81 yaşındaki Cengiz Özyalçın'ı da 'çatı' aday olduğu konuşuluyordu.

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