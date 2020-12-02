BIST 1.325
DOLAR 7,82
EURO 9,46
ALTIN 455,29
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı

İZMİR'in Beydağ ve Selçuk Belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Abone ol

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğunu belirtti. Yılmazlar açıklamasında, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı, genel sağlık durumum iyi olup bu süreçte evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran, mesaj gönderen herkese teşekkür ediyorum. Sağlığınıza, maske, mesafe ve hijyen önlemlerine lütfen çok dikkat edin. Bu günleri moral bozmadan birlikte atlatacağımıza inancım tam. Ayrıca tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor ve sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


İlk testi negatif çıkmıştı, ikincisi pozitif çıktı

Öte yandan, geçen günlerde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in eşi Gökhan Sengel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Sengel'in test sonucu ise negatif çıktı. Yaklaşık 14 günlük karantina süresinin dolması ile birlikte tekrar test yaptıran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in testi bu kez pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugünler de gelip geçecek, moral bozmak yok. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aynı enerjiyle, aynı şevkle tekrardan yollara çıkacağız. Sonucum pozitif çıktı ancak ben de pozitifim. Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edin" ifadelerinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına indi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Aralık 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi! Hareketlilik başladı
Kan donduran olay! Çoğu 70 yaşın üzerinde 25 kadını öldürdüğünü itiraf etti
Masumlar Apartmanı kitabı özeti Masumlar Apartmanı yazarı kimdir?
Zonguldak'ta 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya 2-1 yenildi
Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı kod nasıl alınır?
Yorumlar