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Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiba Hutchinson ile ilgili, "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu ayrılmasına izin vermedim" itirafında bulundu.

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A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor yazarlarıyla video konferans gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu üstün mücadelesiyle sarı-lacivertlilerin önüne geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde, Atiba Hutchinson'ın takımdan ayrılmak üzere olduğunu dile getiren Şenol Güneş "Atiba, Trabzonspor'a transfer oluyordu. Kadroda kalması konusunda ısrarcı oldum ve ayrılmasına izin vermedim" dedi.

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