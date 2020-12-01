Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötü günler yaşanırken; yapılan toplantılar sonucunda salgınla mücadele için bir dizi yeni tedbir açıklanmıştı.

Özellikle koronavirüsün toplu taşımada yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyordu.

Geçtiğimiz haftalarda yalnızca hafta sonu günleri için uygulanan kısıtlama, genişletilerek hafta içi de uygulanmaya başlandı.

Bu yeni tedbire göre; akşam saatler 21.00'ı gösterdiğinde yasak başladı.

Sabah 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, diğer hafta içi günlerde de devam edecek.