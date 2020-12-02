BIST 1.325
DOLAR 7,80
EURO 9,43
ALTIN 455,72
HABER /  SPOR

Başakşehir - Leipzig maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında bugün Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Abone ol

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig ile bugün karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da pes dedirten olay! Eski sevgilisinden olan bebeğini yeni sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da polisten kaçtı yakalanınca saçını tarayıp böyle konuştu
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
ABD Adalet Bakanı William Barr: Seçimlerde hile yok
Yeni korona tedbiri! Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı
Yorumlar