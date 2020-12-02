BIST 1.325
DOLAR 7,80
EURO 9,43
ALTIN 455,72
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

Abone ol

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı. 

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu 

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

- B Grubu

Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2 

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

- C Grubu

Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

- D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0

Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da pes dedirten olay! Eski sevgilisinden olan bebeğini yeni sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Adalet Bakanı William Barr: Seçimlerde hile yok
Yeni korona tedbiri! Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek
Esenyurt'ta yaşandı! Yangın sırasında dairede patlama oldu ağır yaralı var
İzmir'de iki belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi! Hareketlilik başladı
Yaşar Alptekin kimdir kaç yaşından kaç kere evlendi ilk evliliği
Yorumlar