Emre Bol'un Diagne yorumuna ırkçılık iddiası: Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu

Emre Bol, Galatasaraylı Diagne'nin performansını yorumlarken, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" dedi. Galatasaray, Emre Bol'un ifadelerinin 'ırkçı söylem' olduğunu belirtirken, hukuki işlemlere başlayacaklarını duyurdu.

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A Spor yorumcusu Emre Bol, cumartesi akşamı oynanan ve Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçtiği maçta 3 gol birden atarak yıldızlaşan Mbaye Diagne'nin performansını yorumladı.

Emre Bol, Mbaye Diagne'ye ilişkin şunları söyledi: "Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."

Emre Bol'un bu sözleri Twitter'da büyük tepki toplarken TT listesinde yer aldı ve dün gece en çok konuşulanlar arasındaydı. Emre Bol'a destek verenler de vardı yerden yere vuranlar da.

''Diagne kardeşimi üzdüysem gerçekten kalpten özür dilerim''

Emre Bol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Beni yalandan, “ırkçılıkla suçlayıp” işten kovulmamı bekleyenler; avucunuzu yalarsınız. Duvara yazarım, yine gerçekleri yazarım. Attığım videolara rağmen hala benim, “ırkçı” olduğumu düşünen ya trol ya da başka niyettedir. Spor kamuoyuna... İnancım gereği hayatımda ne herhangi bir insana ırkçılık yaptım ne de yapılan bir ırkçılığa kayıtsız kaldım.Beni biraz tanıyan herkes bunu bilir. Eğer Diagne kardeşimi üzdüysem gerçekten kalpten özür dilerim. Yaradılanı severim Yaradan’dan ötürü.''

Galatasaray'dan açıklama var

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden 'Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında' başlığıyla bir açıklama yayımladı. Bol hakkında hukuki işlemlere başlanacağının belirtildiği açıklama şöyle: "Emre Bol isimli şahıs, A Spor’da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir. Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz."



