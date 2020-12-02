BIST 1.325
DOLAR 7,82
EURO 9,44
ALTIN 455,91
HABER /  GÜNCEL

Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

BİNGÖL'in Karlıova ilçesi sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin kent merkezinde de hissedildiği bildirildi.

Abone ol

Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da pes dedirten olay! Eski sevgilisinden olan bebeğini yeni sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Brezilya’da film gibi banka soygunu
Şenol Güneş'ten Atiba'yla ilgili transfer itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir - Leipzig maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana'da polisten kaçtı yakalanınca saçını tarayıp böyle konuştu
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
ABD Adalet Bakanı William Barr: Seçimlerde hile yok
Sokağa çıkma yasağı genelgesi 1 Aralık bugün saat kaçta başlıyor?
Yorumlar