Seda Tosun kimdir kaç yaşında Mucize filminde oynadı

Mucize filminde rol alan oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar Adnan Oktar'ın kediciklerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Seda Tosun kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması yaptı.

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Seda Tosun’un Adnan Oktar’ın programına katıldığı ortaya çıktıktan sonra Seda Tosun’un kim olduğu sorusu merak ediliyor. İşte Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun’un hayatı…

Seda Tosun kimdir: Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır.

Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.