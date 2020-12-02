Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat koronavirüse yakalandı

ŞANLIURFA’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın korona virüs testi pozitif çıktı.Abone ol
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat korona virüse yakalandı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan Canpolat, “Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.
Değerli hemşehrilerim; tedbir amaçlı yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır.— Mehmet CANPOLAT 🇹🇷 (@mcanpolatnet) December 1, 2020
Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım.
Dualarınızı bekler, saygılar sunarım.