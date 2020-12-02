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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat korona virüse yakalandı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan Canpolat, “Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

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