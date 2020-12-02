BIST 1.325
DOLAR 7,80
EURO 9,43
ALTIN 455,72
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs vaka sayısı 64 milyonu geçti

Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

Abone ol

Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

ABD 14 milyon 31 bin 757 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 495 bin 661 ile Hindistan, 6 milyon 344 bin 345 ile Brezilya, 2 milyon 232 bin 56 ile Rusya, 2 milyon 230 bin 571 ile Fransa, 1 milyon 664 bin 945 ile İspanya, 1 milyon 643 bin 86 ile İngiltere, 1 milyon 620 bin 901 ile İtalya, 1 milyon 424 bin 533 ile Arjantin, 1 milyon 316 bin 806 ile Kolombiya ve 1 milyon 113 bin 543 ile Meksika izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 481 bin 869 kişi yaşamını yitirdi, 44 milyon 294 bin 739 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı canlı yayında dehşete düştü! Duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Bol'un Diagne yorumuna ırkçılık iddiası: Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu
İstanbul'da pes dedirten olay! Eski sevgilisinden olan bebeğini yeni sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Brezilya’da film gibi banka soygunu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 67'lik amcadan polisin 'neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi kabul etti
Sivas'ta iki gencin küfür kavgası kanlı bitti
Seda Tosun kimdir kaç yaşında Mucize filminde oynadı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat koronavirüse yakalandı
Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor 1 Aralık yasakları
Yorumlar