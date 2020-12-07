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Muğla'da haber alamayınca eve girdi! Hayatının şokunu yaşadı

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Fethiye'de yaşayan 25 yaşındaki Selvan A'ya telefonla ulaşamayan yakınları, kadının Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakını, Selvan A'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Selvan A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin, eşini öldürdüğü iddia edilen T.A'nın yakalanması için çalışmaları sürüyor. 10 yıldır evli ve 2 çocuk sahibi olan Selvan A'nın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi T.A'dan şikayetçi olduğu ve katil zanlısı hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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