Denizlispor-Fenerbahçe maçında gerginlik protokol karıştı
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.Abone ol
Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor deplasmanında galip geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.
Emre Belözoğlu'na sataşma
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bulunduğu bölüme doğru sataşma olduğu bilgileri gelirken polis araya girdi.
Gerginlik kısa sürdü
İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.