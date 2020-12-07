BIST 1.333
DOLAR 7,87
EURO 9,53
ALTIN 464,60
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Denizlispor-Fenerbahçe maçında gerginlik protokol karıştı

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor deplasmanında galip geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.

Emre Belözoğlu'na sataşma 
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bulunduğu bölüme doğru sataşma olduğu bilgileri gelirken polis araya girdi. 

Gerginlik kısa sürdü
İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
Emniyet'ten Batman'daki cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama
Krizi fırsata çevirdiler! Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Şehirlerarası seyahat yasağı mı geliyor?
Bomba iddia: Hakemler Fenerbahçe'nin kafasını kopartmaya çalışıyor
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Daum'dan sonra 'Erol Bulut' başarısı
Samsun'da kavşakta iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
CHP'li Akhisar Belediyesi'nden asgari ücret açıklaması: 3100 liraya çıkardık
Ebru Has kimdir kaç yaşında hastalığı nedir Masterchef'ten elendi
Antalya'da eve girdi gören hayret etti: Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm
Sadakatsiz 9. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar