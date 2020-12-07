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Kağıthane'de polise kendisinin ihbarını yaptı! Arkadaşlarına da intihar mesajı atmış

Demirören Haber Ajansı

KAĞITHANE'de, arkadaşlarına 'Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet' şeklinde mesaj attıktan polise intiharının haberini veren üniversite öğrencisi, dedesinin silahıyla canına kıydı.

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Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cengiz Kaan Demirbaş evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti. 

Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra 155 hattını arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı.

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde Cengiz Kaan  Demirbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Amerikan futbolu takımındaydı

Üniversitenin Amerikan Futbolu takımında da oynayan Cengiz Kaan Demirbaş'ın arkadaşları olay yerine koştu. Büyük şok yaşayan Demirbaş'ın arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Gözyaşlarına hakim olamayan gençler, zor anlar yaşadı. Demirbaşın köpeğine ise arkadaşları alarak sitenin bahçesinde gezdirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Demirbaş'ın cesedi adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

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