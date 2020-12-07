Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 gün olarak güncelledi

Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellendi. Ayrıca yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yakın temaslı kişilerde karantina süresi değişti. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10'uncu günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda karantina sonlandırılabilir.