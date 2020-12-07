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İmamoğlu'nun açıklaması tartışma yarattı! Ne oldu da 75 bin sözü verilen burs 33.767’ye indi?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin kişiye verileceği açıklanan bursun 33.767 kişinin almaya hak kazandığını açıkladı. İmamoğlu'nun açıklaması "Ne oldu da 75.000 olarak söz verilen burs sayısı 33.767’ye indi?" dedirtti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 33.767 kişinin burs almaya hak kazandığını açıklaması tartışmayı da beraberinde getirdi.

"Ne oldu da..."

Sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum alan İmamoğlu'nun paylaşımıyla ilgili kullanıcılar "Ne oldu da 75.000 olarak söz verilen burs sayısı 33.767’ye indi?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

Değerli üniversiteli arkadaşım, 33.767 kişinin almaya hak kazandığı Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'nın ilk bölümü hesabınıza yatırıldı. Umarım, bu sıkıntılı uzaktan eğitim günlerinde biraz destek, biraz moral olur size. Sevgilerimle.

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