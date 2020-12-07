Konya'da oğlunu 3 gündür arıyordu! Binaya giren baba büyük şok yaşadı

KONYA’da baba Mehmet Boylu, 3 gün önce polise kayıp başvurusu yaparak aradığı oğlu Oğuzhan Boylu'yu (19) bir inşaatın su ile dolu asansör boşluğunda ölü buldu. Gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Abone ol

Konya’da Mehmet Boylu, geçen cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlu Oğuzhan Boylu'nun gece eve gelmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.



Baba Boylu, bugün 12.30 sıralarında oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi'ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu'nun öldüğü belirlendi.







Soruşturma başlatıldı

Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.