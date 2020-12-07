Yılbaşı resmi tatil mi 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Aralık ayının gelmesi ile birlikte yılbaşı ne zaman ve hangi güne denk geliyor araştırması başlası. Bu sene yılbaşı yani 31 Aralık Perşembe gecesine denk geliyor. 1 Ocak 2021 cuma günü ise resmi tatil olacak. Peki yılbaşı tatili haftasonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip 4 gün olur mu? 4 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

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Aralık ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması yapmaya başladı. 2020 yılında yılbaşı yani 31 Aralık perşembe gecesine denk geliyor. 1 Ocak 2021 salı günü ise resmi tatil olacak. Peki haftasonu 2 gün sokağa çıkma yasağı yılbaşı tatili ile birleştirilip 4 gün olur mu? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu konunun gündemde olduğunu belirtti. Yılbaşı gecesi evlerde toplanacak olan vatandaş ise ihbar üzerine kolluk kuvvetleri tarafından uyarılacak ve para cezası uygulanacak.

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini söyledi: "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık.

“Yeni Kısıtlama ve Tedbirler” konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek. İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

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