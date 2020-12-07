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Kocaeli'den yürek yakan haber! Hepsi aynı aileden 3 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde aynı aileden 3 kişi, 1 ayda korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı korona virüs sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Kılınç’ın annesi Mahmure Kılınç da korona virüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

Korona virüs nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından korona virüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi.

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