Son dakika MSB yeni sevk tarihlerini açıkladı! Askere gidecekler dikkat ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika asker gidecekleri ilgilendiren sevk açıklaması yapıldı. MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerinin değiştini duyurdu.Abone ol
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı yeni sevk tarihlerini açıkladı..
MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.
Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.