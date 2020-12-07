Afyonkarahisar'dan yurt dışına satılıyor! Haftalık kazançları dudak uçuklattı
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan 200 nüfuslu Ortakarabağ köyü sakinleri ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı sağlıyor.
Bolvadin ilçesinde yıllardan bu yana süren kamış hasadı ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Ortakarabağ köyü ile birlikte civar köylerinde adeta ekmek kapısı olan kamış sayesinde bir çok aile geçimini bu işle sağlıyor.
Bölgede yaşayan köylüler şubat aylarında başlayan kamış hasadı döneminde kayıklar ile gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor.
Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilen kamış sayesinde Ortakarabağ köyü başta olmak üzere bölgedeki nüfusu 200-350 arasında değişen 10’a yakın köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon dolar katkı sağlanıyor.
İhracatçı firmalar yaklaşık 5 ay süren sezonda daha fazla kamış toplanarak ihracat rakamlarını arttırmak içinse yoğun uğraş veriyor.