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Rusya Devlet Başkanı Putin talimat verdi! SİHA projelerini hızlandırın

Dağlık Karabağ savaşında büyük rol oynayan Türk SİHA'ları Rusya'nın savunma sistemlerinin yetersizliğini gün yüzüne çıkarmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Savunma Bakanlığı’na ''Avcı'' adını verdiği saldırı SİHA'larının en kısa zamanda hazırlanması talimatını verdi.

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Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üretimine yönelik açıklamada bulundu.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Çemezov, Türkiye tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran SİHA'ları değerlendirdi.

'En kısa süre içerisinde tamamlayın' çağrısı 

Çemezov, bu alanda çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." dedi.

Rosteh'in yanı sıra Urallar Sivil Havacılık ve Kronstadt şirketleri tarafından SİHA projelerinin yürütüldüğünü belirten Çemezov, şu şekilde konuştu:

"Test aşamasına geçtik'' 

"Biz de Ohotnik SİHA'sının geliştirilme sürecini tamamladık ve test aşamasına geçtik. Bu, uzun mesafelere uçabilen, güçlü silahlar da taşıyabilen son teknoloji bir SİHA'dır. Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor."

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