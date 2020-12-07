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Çin Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk ihracat trenini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. 

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Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ilk ihracat trenine ilişkin haberleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye’nin Çin’e ilk ihracat trenini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı. 

İstanbul’dan 4 Aralık’ta yola çıkan trenin, 12 gün sürecek yolculuğun ardından Çin’in tarihi İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Şian kentine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Hua, Türkiye'nin Çin'e giden treni işletmesinin, Çin’in dışa açılım politikasına ve dünyaya sunduğu fırsatlara bağlı kaldığını tümüyle gösterdiğini ifade etti.

Hua, yeni kalkınma modeli altında Çin’in pazar potansiyelinin daha da geliştirileceğine ve dünyanın geri kalanı için daha fazla talep yaratılacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Çin'e ihraç ürünleri taşıyan treninin, ekonomik toparlanmayı canlandıracağına, ulaşım, ticaret ve kültür alanındaki bağları güçlendireceğine ve güzergah üzerindeki ülkelerin halklarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz. Bütün ülkelerin 'Çin fırsatını' yakalamasını ve Çin ile kazan kazan temelinde karşılıklı iş birliğini güçlendirerek ilerletmelerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı. 

İstanbul’dan cuma günü Çin'e uğurlanan tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

Tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak. 42 konteynır taşıyan tren Çin’e beyaz eşya götürüyor. 

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