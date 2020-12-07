İstanbul'da casusluk suçlamasıyla gözaltında olan Rus gazeteciler serbest

İSTANBUL'da, İHA AR-GE Merkezinin bulunduğu bölgede, izinsiz görüntü çeken iki Rus gazeteciyle bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Rus gazetecilere yardım etmek için gereken tüm tedbirleri alacaklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da mahkemenin kararından önce yaptığı açıklamada Rus gazetecilerin yakında serbest bırakılacaklarını umduklarını belirtmişti.

İstanbul'da, İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Peskov "Diplomatlarımız Türk tarafı ile temas içinde. Diyalog yolu ile bu olayı çözebileceğimizi düşünüyoruz. Gazetecilerimizin en yakın zamanda serbest bırakılmalarını bekliyor ve umuyoruz" diye konuşmuştu.

Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı.