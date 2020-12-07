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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Erdoğan'a güven mektubu sundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Külliye'de Erdoğan tarafından kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Meyer Landrut, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Külliye'de 

Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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