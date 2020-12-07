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Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı! Yoğunluk oluştu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ardından bugün öğleden sonra caddede yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi bir süre giriş çıkışlara kapatıldı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle ekipler hoparlörle uyarı yaptı. Yoğunluğun azalmasının ardından cadde tekrar açıldı.

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