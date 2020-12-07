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Şanlıurfa'dan acı haber: 2 yaşındaki Bahar kamyonetin çapması sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'dan kahreden haber geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Bahar Çelik'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.Ç. yönetimindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bahar, durumu gören yakınları tarafından götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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