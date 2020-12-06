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Sol Yanım Serra kim oynuyor Özge Yağız yaşı kaç?

Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'da Serra karakterini canlandıran Özge Yağır merak konusu oldu. Hem bir otelde çalışan hem de eğitimine devam eden Serra karakteri merak ediliyor. Sol Yanım dizisi Serra kim? Yeni dizi Sol Yanım'da Serra karakterini canlandıran Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

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Sol Yanım dizisi ilk bölümü yayınlandığından beri Özge Yağız, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'da canlandırdığı Serra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız merak ediliyor. Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kimdir ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız hayatı ve dizileri

Özge Yağız kimdir: 

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge, bu diziden sonra Star TV de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

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