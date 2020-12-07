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Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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