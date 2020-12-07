İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Lokanta kısıtlaması genişledi
İçişleri Bakanlığı, son dakika kararıyla, lokantaların gece saat 24:00'e kadar paket servisi yapmasına izin verdi. Bakanlık, koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 24.00 arası paket servis yapabilecek. İçişleri Bakanlığı ayrıca yeni kısıtlamalarla ilgili kafalardaki soru işaretlerine tek tek açıklık getirdi.
Koronavirüs vaka sayısının hızla artmasının ardından yeni kararlar da art arda alındı. Bu hafta sonu uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. İçişleri Bakanlığı da yeni kısıtlamalarla ilgili kafalardaki soru işaretlerine açıklık getirdi.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek.
Bunun dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.