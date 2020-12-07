BIST 1.334
DOLAR 7,84
EURO 9,51
ALTIN 463,48
HABER /  DÜNYA
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Hindistan'da ayı saldırısı! 4 ölü, 3 yaralı var

HİNDİSTAN'da ormanlık alanda bir ayının köylülere saldırdığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Angvahi köyü yakınında ormanlık alanda 8 köylünün bir ayının saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda köylülerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylünün kurtarıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika MSB yeni sevk tarihlerini açıkladı! Askere gidecekler dikkat ertelendi
İmamoğlu'nun açıklaması tartışma yarattı! Ne oldu da 75 bin sözü verilen burs 33.767’ye indi?
Bağışıklık, Bursa Büyükşehir Belediyesiyle güçleniyor
Batman'da köyde dedikodu çıkardılar iğrenç plan böyle bozuldu
Edirne'de başörtü düşmanı sarhoş! 'Türban bana batıyor' deyip saydırdı
Malatya'da eşi ve ilişkisi bulunduğu kişiyi eve çağırdı! Whatsapp'tan durum yapıp paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Hünal Survivor 2021'e gidiyor Acun takımın ilk ismini açıkladı
2 haftalık evli komşusunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü 10 yıl ceza aldı
Bodrum Belediyesi'nde koronavirüs kabusu! 134 çalışan karantinaya alındı
Sinop'ta ağlara takıldı! Karadeniz'in en değerlisinin fiyatı cep yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini kabul etti
2021'de ilk oruç ne zaman tutulacak Diyanet Ramazan ayı takvimi
Yorumlar