Sinop'ta ağlara takıldı! Karadeniz'in en değerlisinin fiyatı cep yakıyor

Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Tekirdağ'da ise sarıkanat bolluğu yaşanıyor. Bollukla birlikte balığın kilogram fiyatı 60 liraya kadar geriledi.

Abone ol

Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.



Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi. Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.







80 liradan 60 liraya düştü

Tekirdağ'dan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünü sarıkanat güldürdü. Balıkçılar, yaklaşık 20 ton sarıkanat avladı. Tezgahlardaki yerini alan sarıkanadın fiyatı da bolluğuyla birlikte 80 liradan 60 liraya düştü.







"Denk gelirse yine tutmaya çalışacaklar"

Balıkçı Behiç Karacı, mevsim olarak çinekop ve sarıkanat dönemi olduğunu belirterek, "Palamut yerini bunlara bıraktı ve bundan dolayı halkımız şu anda bu balıkların bollaşmasını bekliyor. Hafta sonunda Karadeniz'de bir çinekop ve sarıkanat furyasına denk gelen bir teknemiz oldu. Yaklaşık 20 ton balık yakaladı. Sokağa çıkma yasağının ve restoranların kapalı olmasının da verdiği etki ile fiyatlar 2 günlüğüne kısa süreli bir düşüş yaşadı. Yani 70-80 liraya satılan balıklar 60 liraya düştü, 100 liraya satılan balıklar da 80 liraya düştü. Fakat kısa sürdü çünkü iki gündür hava yine esmeye başladı, gerek Marmara'da gerek Karadeniz'de havanın esmesi ile birlikte yine bir çok tekne limanda. Ancak çok büyük tekneler denize çıkabiliyor. Denk gelirse yine tutmaya çalışacaklar" dedi.







"Günlük tutulan ve satılan bir ürün"

Balık stoklanmadığı için fiyatın günlük belirlendiğinin söyleyen Karacı, "Şu anda çinekop ve sarıkanat yine 60-70 lira civarında. Daha büyükleri 80-90 lira, balık büyüdükçe fiyat değişiyor. Yani 5 tanesi bir kilo gelen sarıkanat olduğu zaman fiyatı artıyor ama daha küçük olduğu zaman fiyatı düşüyor. Hamsi bugün 40 lira, istavrit 40 lira, mezgit 50 lira, palamut var, palamudun zamanı bitti ama yine denizden tek tük çıkıyor, fiyatı 40 lira bandında gidiyor. Fiyatlar günlük olarak, balığın az ve çok çıkmasına bağlı 10 lira aşağı 10 lira yukarı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bugün 40'a aldığınızı yarın 30'a da alabilirsiniz ama 50 liraya da alabilirsiniz. Çünkü balıkta stok durumu olmadığı için günlük tutulan ve satılan bir ürün" diye konuştu.