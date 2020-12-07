Ordu'da sigarayı bıraktı 3 yılda bakın ne kadar biriktirdi: İki evim olurdu
Ordu'da 3 yıl önce sigarayı bırakan esnaf Selahattin Ağcık, sigaraya harcadığı parayı kumbaraya dönüştürdüğü çöp kovasında biriktirdi. Ağcık'ın biriktiği miktar herkesi şaşırttı.
Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ağcık, 2017'de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı. Alışkanlığını bırakan Ağcık bu olayın ardından farklı bir karar aldı.
Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Ağcık'ın 3 yılda biriktirdiği para şaşırttı.
Bu birikimi Ağcık'a, satın aldığı "pat pat" adlı tarım aracının taksitleri gibi bazı ödemelerinde kolaylık sağlıyor.
İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.