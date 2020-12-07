Karadeniz'de Rusya, ABD ve Fransa arasında casus uçak gerilimi

Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağı; Fransa'ya ve ABD'ye ait casus uçaklarını Karadeniz üzerinde engelledi.

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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada; "Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı, kalkış yaparak casus uçakları engelledi. Rus savaş uçağı, radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetlerinin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetlerinin C.160G keşif uçağı olarak belirledi. Bu hedeflere Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi" ifadeleri kullanıldı.