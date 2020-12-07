İkna edilen PKK'lı teröristler teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.Abone ol
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.
Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları; Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 225'e ulaştı.