BIST 1.330
DOLAR 7,81
EURO 9,46
ALTIN 467,70
HABER /  SAĞLIK
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Bakan Fahrettin Koca'dan 5 il için bir uyarı daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya ve Ordu valileri ve il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Koca 'risk devam ediyor' diyerek uyardı.

Abone ol

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, ''Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. SAMSUN, ANTALYA ve ORDU'DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON'DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Herkes duysun! İşte günün bomba magazin haberleri
Cumhuriyet gazetesinin yalanları!
Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri rakipleri belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Aralık 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı
Galatasaray Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu
UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti! Sürücü gözaltında
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Kimse bize silah satmazken Türkiye sattı
31 Aralık resmi tatil mi 2020 yılbaşı tatili kaç gün olur?
Yorumlar 3 yorum