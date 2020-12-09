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Son dakika Merkel'den kritik AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması!

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların da görüşüleceği kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde konuştu. Merkel, son dönemde Doğu Akdeniz nedeniyle gerilen AB-Türkiye hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşılamadı" dedi.

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Yarın başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu… Fransa ve Yunanistan’ın baskısıyla birlikte Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği toplantı öncesinde Merkel kısa bir açıklama yaptı.

'İstenilen sonuca ulaşamadı'

Almanya Başbakanı, “Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı” dedi.

Erdoğan: Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB'nin yaptırım görüşmelerine yönelik son yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz. AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullandı.

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